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Валенсия расторгла контракт со своим главным тренером

Испания

Официально

Валенсия расторгла контракт со своим главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Валенсия" приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Рубеном Барахой. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Это решение было принято с целью улучшить результаты команды в текущем сезоне.

"Клуб хотел бы публично поблагодарить Рубена за страсть, самоотверженность и преданность, которые он продемонстрировал с первого дня своего пребывания на этой должности", - говорится в заявлении "Валенсии".

Добавим, что Рубен возглавил испанский клуб в феврале 2023 года. Специалист имел контракт с командой до 30 июня 2026 года.

Сейчас "Валенсия" занимает 19 место в Ла Лиге, набрав лишь 12 очков в 17-ти матчах.

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Валенсия (Испания) Рубен Бараха
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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