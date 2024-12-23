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Валенсия расторгла контракт со своим главным тренером
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Рубеном Барахой. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.
Это решение было принято с целью улучшить результаты команды в текущем сезоне.
"Клуб хотел бы публично поблагодарить Рубена за страсть, самоотверженность и преданность, которые он продемонстрировал с первого дня своего пребывания на этой должности", - говорится в заявлении "Валенсии".
Official statement | @RubenBaraja— Valencia CF (@valenciacf_en) December 23, 2024
???? https://t.co/WXMCF759oU pic.twitter.com/fINCejL9vy
Добавим, что Рубен возглавил испанский клуб в феврале 2023 года. Специалист имел контракт с командой до 30 июня 2026 года.
Сейчас "Валенсия" занимает 19 место в Ла Лиге, набрав лишь 12 очков в 17-ти матчах.
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