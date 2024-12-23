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Барселона уже придумала, как решить проблему с регистрацией игроков

Испания

Сработает ли это?

Барселона уже придумала, как решить проблему с регистрацией игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" оказалась в сложной ситуации, связанной с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. У клуба есть восемь дней, чтобы решить эту проблему, иначе игроки не смогут выступать за команду до конца сезона.

"Барселона" подала иск в суд, требуя разрешения использовать зарплату травмированного Марка-Андре тер Штегена для регистрации футболистов. Несмотря на то, что они уже использовали ее для привлечения Войцеха Щенсного.

В случае, если суд не станет на сторону "Барселоны", клуб имеет резервный план. Речь идет о продаже коммерческого пакета, дающего право на использование VIP-лож на новом "Камп Ноу". Изначально клуб планировал продать их за 200 миллионов евро, но сейчас рассматривается вариант сделки с катарской фирмой на сумму 120 миллионов евро.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
23.12.2024 в 20:46
Эх рычаг ты рычажный..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
23.12.2024 в 20:46
Эх рычаг ты рычажный..
Ответить
0
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