Барселона уже придумала, как решить проблему с регистрацией игроков

"Барселона" оказалась в сложной ситуации, связанной с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. У клуба есть восемь дней, чтобы решить эту проблему, иначе игроки не смогут выступать за команду до конца сезона.

"Барселона" подала иск в суд, требуя разрешения использовать зарплату травмированного Марка-Андре тер Штегена для регистрации футболистов. Несмотря на то, что они уже использовали ее для привлечения Войцеха Щенсного.

В случае, если суд не станет на сторону "Барселоны", клуб имеет резервный план. Речь идет о продаже коммерческого пакета, дающего право на использование VIP-лож на новом "Камп Ноу". Изначально клуб планировал продать их за 200 миллионов евро, но сейчас рассматривается вариант сделки с катарской фирмой на сумму 120 миллионов евро.