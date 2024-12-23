  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вальверде останется в Атлетике? Клубы АПЛ заинтересовались специалистом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вальверде останется в Атлетике? Клубы АПЛ заинтересовались специалистом

Испания

Испанцы готовы предложить Эрнесто новый контракт

Вальверде останется в Атлетике? Клубы АПЛ заинтересовались специалистом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После успешного сезона 2023/24, который принес команде Кубок Испании, 60-летний тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде стал одним из самых желанных специалистов в европейском футболе.

Как сообщает издание Marca, несколько клубов Английской Премьер-лиги проявили заинтересованность в услугах Вальверде. Однако, руководство "Атлетик" не намерено расставаться со своим тренером. Испанцы готовы предложить Эрнесто новый контракт.

Добавим, что сейчас "Атлетик" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 36 очков.

Читайте такжеДва результативных действия Довбика, успешные матчи Забарного и Миколенко в АПЛ. Главные новости за 22 декабря
По теме
yellow-arrow
Барселона уже придумала, как решить проблему с регистрацией игроков
yellow-arrow
Валенсия расторгла контракт со своим главным тренером
yellow-arrow
Стопроцентный результат. Назван лучший тренер месяца в Ла Лиге
Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости