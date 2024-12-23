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Вальверде останется в Атлетике? Клубы АПЛ заинтересовались специалистом
Испанцы готовы предложить Эрнесто новый контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После успешного сезона 2023/24, который принес команде Кубок Испании, 60-летний тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде стал одним из самых желанных специалистов в европейском футболе.
Как сообщает издание Marca, несколько клубов Английской Премьер-лиги проявили заинтересованность в услугах Вальверде. Однако, руководство "Атлетик" не намерено расставаться со своим тренером. Испанцы готовы предложить Эрнесто новый контракт.
Добавим, что сейчас "Атлетик" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 36 очков.
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