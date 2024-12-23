Вальверде останется в Атлетике? Клубы АПЛ заинтересовались специалистом

После успешного сезона 2023/24, который принес команде Кубок Испании, 60-летний тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде стал одним из самых желанных специалистов в европейском футболе.

Как сообщает издание Marca, несколько клубов Английской Премьер-лиги проявили заинтересованность в услугах Вальверде. Однако, руководство "Атлетик" не намерено расставаться со своим тренером. Испанцы готовы предложить Эрнесто новый контракт.

Добавим, что сейчас "Атлетик" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 36 очков.