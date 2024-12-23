  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спортивный директор Атлетико покинет команду после 7,5 лет работы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Атлетико покинет команду после 7,5 лет работы

Испания

Что случилось?

Спортивный директор Атлетико покинет команду после 7,5 лет работы

Новина українською

Спортивный директор Андреа Берта покинет мадридский "Атлетико" в начале нового года после 7,5 лет работы в клубе

Это решение стало результатом длительных внутренних разногласий между Бертой и другими руководителями клуба, в частности, футбольным директором Карлосом Бусеро и главным тренером Диего Симеоне.

"Атлетико" не планирует искать замену Берте на внешнем рынке. Руководство клуба решило, что его преемника следует искать среди собственных сотрудников. Наиболее вероятными кандидатами на эту должность считаются два помощника Берты - Хулио де Марко и Игнасио Камачо.

Читайте такжеСтопроцентный результат. Назван лучший тренер месяца в Ла Лиге
По теме
yellow-arrow
Хетафе заинтересовался нигерийским форвардом Сосьедада
yellow-arrow
Бавария заинтересовалась звездой Атлетик Бильбао
yellow-arrow
Барселона уже придумала, как решить проблему с регистрацией игроков
Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости