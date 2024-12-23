Спортивный директор Атлетико покинет команду после 7,5 лет работы

Спортивный директор Андреа Берта покинет мадридский "Атлетико" в начале нового года после 7,5 лет работы в клубе

Это решение стало результатом длительных внутренних разногласий между Бертой и другими руководителями клуба, в частности, футбольным директором Карлосом Бусеро и главным тренером Диего Симеоне.

"Атлетико" не планирует искать замену Берте на внешнем рынке. Руководство клуба решило, что его преемника следует искать среди собственных сотрудников. Наиболее вероятными кандидатами на эту должность считаются два помощника Берты - Хулио де Марко и Игнасио Камачо.