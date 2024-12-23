Хетафе заинтересовался нигерийским форвардом Сосьедада

"Хетафе", который ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, активно ищет усиление в зимнее трансферное окно.

По информации Football-Еѕраna, испанцы нацелились на нигерийского форварда "Реала Сосьедада" Умара Садика. "Хетафе" уже начал переговоры по аренде игрока до конца текущего сезона.

Умар в этом сезоне сыграл лишь 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.