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Хетафе заинтересовался нигерийским форвардом Сосьедада

Испания

Уже начались переговоры

Хетафе заинтересовался нигерийским форвардом Сосьедада

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хетафе", который ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, активно ищет усиление в зимнее трансферное окно.

По информации Football-Еѕраna, испанцы нацелились на нигерийского форварда "Реала Сосьедада" Умара Садика. "Хетафе" уже начал переговоры по аренде игрока до конца текущего сезона.

Умар в этом сезоне сыграл лишь 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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