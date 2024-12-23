Испания
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Хетафе заинтересовался нигерийским форвардом Сосьедада
Уже начались переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе", который ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, активно ищет усиление в зимнее трансферное окно.
По информации Football-Еѕраna, испанцы нацелились на нигерийского форварда "Реала Сосьедада" Умара Садика. "Хетафе" уже начал переговоры по аренде игрока до конца текущего сезона.
Умар в этом сезоне сыграл лишь 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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