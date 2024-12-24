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Валенсия определилась с новым главном тренером - сейчас он работает в Чемпионшипе
Палочка-выручалочка?
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Вест Бромвича" Карлос Корберан вскоре возглавит "Валенсию". Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что для совершения сделки "Валенсия" погасила сумму отступных за специалиста в размере около 3 млн. евро. Контракт между сторонами будет рассчитан до июня 2027 года.
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На должности главного тренера "летучих мышей" Корберан должен заменить ранее уволенного Рубена Бараху.
После 17-и сыгранных матчей "Валенсия" находится на 19-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе столько же очков (12), сколько и главный аутсайдер "Вальядолид".
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