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Клуб Ла Лиги работает над арендой нападающего Лейпцига

Испания

Игрок получает немного игрового времени в немецкой команде

Клуб Ла Лиги работает над арендой нападающего Лейпцига

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Райо Вальекано" в этом сезоне демонстрирует неровные результаты, позиционируя себя в середине турнирной таблицы со стремлением подняться выше. Однако определяющим фактором стала недостаточная эффективность в чужой зоне, а голевая производительность оказалась ниже ожиданий. Поэтому испанский клуб обратил внимание в сторону Бундеслиги.

Сообщается, что "пчелы" работают над арендой Андре Силвы из "Лейпцига". "Райо Вальекано" достигает прогресса в переговорах по переходу португальца в испанский клуб. Соглашение будет включать опцию выкупа игрока, что имеет целью обеспечить немедленное решение атакующих проблем. Благодаря своему опыту выступлений в Ла Лиге и еврокубках, 29-летний футболист является идеальным усилением линии атаки мадридской команды.

Добавим, что в этом сезоне Андре Силва провел 14 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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