Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок мадридского Реала доволен работой системы VAR в футболе
Далеко не каждый выступает на стороне этой технологии
Getty Images/Global Images Ukraine
Часто модно критиковать видеоассистента арбитра, или VAR, как символ дегуманизированного футбола, находящегося на грани исчезновения. Но это не касается игрока "Реала" Орельена Чуамени, который имеет другую точку зрения, и выступает за работу этой системы.
"Когда ты проигрываешь матч или большое соревнование из-за судейской ошибки или нарушения правил, мне жаль, но есть ребята, которые потеряли трофеи... Офсайд есть офсайд, таковы правила. У меня нет с этим проблем, потому что однажды, если я буду в финале чемпионата мира, и мы пропустим гол, а парень будет в офсайде, даже если это будет 50 милиметров, и я проиграю финал чемпионата мира, потому что у судьи нет VAR, и это просто его ощущение, он плохо спал, он ошибается... Нет", - цитирует слова француза Foot Mercato.
Напомним, что систему VAR официально включили в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.
Популярное сейчас
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Усик с женой уже на пути в Украину. Фото
- Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря
- Вингер Барсы объяснил причину спада команды
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола