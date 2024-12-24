Игрок мадридского Реала доволен работой системы VAR в футболе

Часто модно критиковать видеоассистента арбитра, или VAR, как символ дегуманизированного футбола, находящегося на грани исчезновения. Но это не касается игрока "Реала" Орельена Чуамени, который имеет другую точку зрения, и выступает за работу этой системы.

"Когда ты проигрываешь матч или большое соревнование из-за судейской ошибки или нарушения правил, мне жаль, но есть ребята, которые потеряли трофеи... Офсайд есть офсайд, таковы правила. У меня нет с этим проблем, потому что однажды, если я буду в финале чемпионата мира, и мы пропустим гол, а парень будет в офсайде, даже если это будет 50 милиметров, и я проиграю финал чемпионата мира, потому что у судьи нет VAR, и это просто его ощущение, он плохо спал, он ошибается... Нет", - цитирует слова француза Foot Mercato.

Напомним, что систему VAR официально включили в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.