Вингер Барселоны получил незначительное повреждение

Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес получил незначительное повреждение стопы. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

По результатам медицинского обследования, проведенного сегодня, 24 декабря, было подтверждено наличие травмы. Сроки восстановления футболиста пока не уточняются, но известно, что он пропустит некоторые ближайшие матчи.

"Ферран будет недоступен до полного выздоровления", - говорится в заявлении "Барселоны".