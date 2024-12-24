Талантливый вингер Барселоны отправился в Дубай для прохождения курса реабилитации

17-летний правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил травму голеностопа и выбыл на несколько недель.

Как пишет издание Football-Еѕраna, Ямал отправился в Дубай для прохождения интенсивного курса реабилитации под наблюдением врача.

Руководство клуба хотело, чтобы футболист смог поехать в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании против "Атлетик Бильбао" в рамках полуфинала.