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Талантливый вингер Барселоны отправился в Дубай для прохождения курса реабилитации

Испания

Талант Барселоны получил травму голеностопа

Талантливый вингер Барселоны отправился в Дубай для прохождения курса реабилитации

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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17-летний правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил травму голеностопа и выбыл на несколько недель.

Как пишет издание Football-Еѕраna, Ямал отправился в Дубай для прохождения интенсивного курса реабилитации под наблюдением врача.

Руководство клуба хотело, чтобы футболист смог поехать в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании против "Атлетик Бильбао" в рамках полуфинала.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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