Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талантливый вингер Барселоны отправился в Дубай для прохождения курса реабилитации
Талант Барселоны получил травму голеностопа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
17-летний правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил травму голеностопа и выбыл на несколько недель.
Как пишет издание Football-Еѕраna, Ямал отправился в Дубай для прохождения интенсивного курса реабилитации под наблюдением врача.
Руководство клуба хотело, чтобы футболист смог поехать в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании против "Атлетик Бильбао" в рамках полуфинала.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Вингер Барсы объяснил причину спада команды
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000