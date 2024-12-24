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Бетис устроил благотворительную акцию на матче Ла Лиги. Видео

Испания

Это выглядело фантастически

Бетис устроил благотворительную акцию на матче Ла Лиги. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Испанский "Реал Бетис" устроил благотворительный вечер на матче Ла Лиги.

В перерыве встречи против "Райо Вальекано" болельщики забросали поле мягкими игрушками. Волонтёры собрали и передали их детям, требующим помощи.

На этот раз на поле волонтёры собрали 20 тысяч игрушек для пострадавших от наводнения DANA. Это рекорд клуба. Год назад рекордное количество составило 19 тысяч.

Момент попал на видео:

По информации AS, с утра 23 декабря началась раздача игрушек благотворительным организациям, с которыми сотрудничает "Бетис". Игрушки большого размера отправятся в Валенсию пострадавшим от наводнения DANA.

Клуб проводит акцию с 2018 года.

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Напомним, матч между "Реал Бетисом" и "Райо Вальекано" закончился со счётом 1:1. "Бетис" занимает 9-е место в таблице Ла Лиги, набрав 25 очков.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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