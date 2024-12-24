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Бетис устроил благотворительную акцию на матче Ла Лиги. Видео
Это выглядело фантастически
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Испанский "Реал Бетис" устроил благотворительный вечер на матче Ла Лиги.
В перерыве встречи против "Райо Вальекано" болельщики забросали поле мягкими игрушками. Волонтёры собрали и передали их детям, требующим помощи.
На этот раз на поле волонтёры собрали 20 тысяч игрушек для пострадавших от наводнения DANA. Это рекорд клуба. Год назад рекордное количество составило 19 тысяч.
Момент попал на видео:
???????? ????????̃???? ????????́????. ???????????? ????????????????????????????????́???? ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 22, 2024
Así ha sido la lluvia solidaria de peluches en el Benito Villamarín ☔️????️#LaLigaHighlights #RealBetisRayo pic.twitter.com/6oXcLQ3o9C
По информации AS, с утра 23 декабря началась раздача игрушек благотворительным организациям, с которыми сотрудничает "Бетис". Игрушки большого размера отправятся в Валенсию пострадавшим от наводнения DANA.
Клуб проводит акцию с 2018 года.
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Напомним, матч между "Реал Бетисом" и "Райо Вальекано" закончился со счётом 1:1. "Бетис" занимает 9-е место в таблице Ла Лиги, набрав 25 очков.
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