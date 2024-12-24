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Испанский гранд открыл на своём стадионе каток
Вмещает 1500 человек одновременно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcos del Mazo/LightRocket
Испанский гранд открыл на своём стадионе каток.
Мадридский "Атлетико" объявил об открытии катка на "Ванда Метрополитано" с 21 декабря по 5 января. Этот каток станет одним из крупнейших в Европе.
Сайт клуба сообщает, что площадь льда составит 4760 квадратных метров и одновременно кататься на коньках смогут 1500 человек. В ассортименте будет 3 тысячи пар коньков и экипировки.
Также на стадионе проведут мастер-классы для детей и взрослых и световые шоу на льду.
"Кроме того, будут работать киоски с чуррос и шоколадом, жареными каштанами и сахарной ватой, где вы сможете попробовать типичные для этого времени года продукты", - сообщил клуб.
Каток расположен вокруг газона, поэтому травяное покрытие остаётся в безопасности.
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"Атлетико" в данный момент лидирует в Ла Лиге, набрав 41 очко и с игрой в запасе.
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