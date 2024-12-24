Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году по версии IFFHS
Испанский специалист набрал 274 очка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером национальных команд в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В этом году испанская сборная под руководством де ла Фуэнте одержала победу на Чемпионате Европы, что и стало решающим фактором в определении лучшего тренера года.
По результатам голосования, испанский специалист набрал 274 очка.
Читайте такжеFIFA определила лучшего тренера года
По теме
Оцените этот материал:
Источник:iffhs
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
- Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Финалист Лиги чемпионов может подписать Лунина
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000