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Де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году по версии IFFHS

Испания

Испанский специалист набрал 274 очка

Де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году по версии IFFHS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером национальных команд в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В этом году испанская сборная под руководством де ла Фуэнте одержала победу на Чемпионате Европы, что и стало решающим фактором в определении лучшего тренера года.

По результатам голосования, испанский специалист набрал 274 очка.

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Испания Луис де ла Фуэнте
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Источник:
iffhs
Опубликовал: Екатерина Власова
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