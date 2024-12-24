Де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году по версии IFFHS

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером национальных команд в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В этом году испанская сборная под руководством де ла Фуэнте одержала победу на Чемпионате Европы, что и стало решающим фактором в определении лучшего тренера года.

По результатам голосования, испанский специалист набрал 274 очка.