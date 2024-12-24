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Президент Реала поздравил болельщиков с Рождеством

Испания

Год больших спортивных успехов

Президент Реала поздравил болельщиков с Рождеством

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Europa Press

Новина українською

Президент "Реала" поздравил болельщиков с Рождеством.

Флорентино Перес сказал, что "Реал" провёл год больших спортивных успехов. Также он вспомнил пострадавших от наводнения DANA и страдающих людей по всему миру.

"Мы разделили год больших спортивных успехов.

Мы из "Реала" поздравляем вас с этими дорогими всем праздниками. Это даты, которые мы можем разделить с семьей и близкими, но это также особенные дни, когда мы вспоминаем тех, кого нет с нами.

И в этом году я хочу оставить эмоциональную память обо всех людях, пострадавших от трагедии DANA. Мы всем сердцем сочувствуем им, и я хочу еще раз показать им нашу привязанность и солидарность. Мы также помним всех людей, которые страдают во многих местах по всему миру, которым из "Реала" мы посылаем послание надежды.

Реал Мадрид" — это чувство, которое объединяет миллионы людей, разделяющих ценности нашего клуба. Мы разделили год больших спортивных успехов. Мы вместе пережили волнение пятнадцатого Кубка европейских чемпионов и вместе продолжим работать, чтобы воплотить в жизнь мечты болельщиков "Реала".

Счастливого Рождества и пусть новый 2025 год принесет нам здоровье, работу, мир, счастье и солидарность для всех", - сказал президент "Реала".

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Напомним, что "Реал" на днях стал победителем межконтинентального Кубка, победив "Пачуку" со счётом 3:0. В Ла Лиге "Реал" на втором месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 1 балл и игрой в запасе.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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