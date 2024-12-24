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Дани Ольмо рассказал о лучших моментах в 2024 году

Испания

Футболист подвел итоги 2024 года

Дани Ольмо рассказал о лучших моментах в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо назвал свои самые яркие моменты в 2024 году.

"Это был очень насыщенный год, с очень хорошими моментами. Но чемпионат Европы и подписание контракта с "Барселоной" - это два момента, которые я бы выделил.

Чемпионат Европы из-за того, как все происходило. Я также особенно помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все были так преданы нам... Это было невероятно", - сказал футболист.

Добавим, что Ольмо подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2030 года. Сейчас Тransfermarkt оцениваю стоимость трансфера футболиста в 60 млн евро.

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Испания Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.12.2024 в 19:56
Найкращий момент в Ольмо попереду, коли вільним агентом втіче з барсошлюжки в Англію
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1
1
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
24.12.2024 в 19:56
Найкращий момент в Ольмо попереду, коли вільним агентом втіче з барсошлюжки в Англію
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.12.2024 в 21:09
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