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Дани Ольмо рассказал о лучших моментах в 2024 году
Футболист подвел итоги 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо назвал свои самые яркие моменты в 2024 году.
"Это был очень насыщенный год, с очень хорошими моментами. Но чемпионат Европы и подписание контракта с "Барселоной" - это два момента, которые я бы выделил.
Чемпионат Европы из-за того, как все происходило. Я также особенно помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все были так преданы нам... Это было невероятно", - сказал футболист.
Добавим, что Ольмо подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2030 года. Сейчас Тransfermarkt оцениваю стоимость трансфера футболиста в 60 млн евро.
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