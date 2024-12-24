Дани Ольмо рассказал о лучших моментах в 2024 году

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо назвал свои самые яркие моменты в 2024 году.

"Это был очень насыщенный год, с очень хорошими моментами. Но чемпионат Европы и подписание контракта с "Барселоной" - это два момента, которые я бы выделил.

Чемпионат Европы из-за того, как все происходило. Я также особенно помню, как мы вернулись в Испанию и увидели, что все были так преданы нам... Это было невероятно", - сказал футболист.