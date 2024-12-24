Барселона заинтересовалась защитником Райо Вальекано

"Барселона" продолжает работать над улучшением состава команды перед началом второй половины сезона 2024/25.

По информации издания ED, руководство испанского клуба заинтересовалось румынским футболистом Андреем Рациу, который выступает за "Райо Вальекано".

Но "Барселоне" придется соревноваться за подписание игрока с "Атлетико Мадрид" и "Ромой".

Андрей в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.