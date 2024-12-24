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Барселона заинтересовалась защитником Райо Вальекано

Испания

Андрей Рациу может сменить клуб

Барселона заинтересовалась защитником Райо Вальекано

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает работать над улучшением состава команды перед началом второй половины сезона 2024/25.

По информации издания ED, руководство испанского клуба заинтересовалось румынским футболистом Андреем Рациу, который выступает за "Райо Вальекано".

Но "Барселоне" придется соревноваться за подписание игрока с "Атлетико Мадрид" и "Ромой".

Андрей в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
ED
Опубликовал: Екатерина Власова
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