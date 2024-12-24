Испания
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Барселона заинтересовалась защитником Райо Вальекано
Андрей Рациу может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает работать над улучшением состава команды перед началом второй половины сезона 2024/25.
По информации издания ED, руководство испанского клуба заинтересовалось румынским футболистом Андреем Рациу, который выступает за "Райо Вальекано".
Но "Барселоне" придется соревноваться за подписание игрока с "Атлетико Мадрид" и "Ромой".
Андрей в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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