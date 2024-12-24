Наши титулы в 2024 году были вашими. Анчелотти и игроки Реала поздравили болельщиков с Рождеством

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти и игроки "Реала" поздравили болельщиков с Рождеством.

Итальянский тренер сказал, что команда продолжить бороться за трофеи до конца.

"Об этих датах можно мечтать по-крупному. И у нас в команде на новый год та же надежда, что и у вас: бороться за все до конца. Счастливого Рождества и хорошего 2025 года", - сказал Анчелотти.

Полузащитник испанского клуба Лука Модрич сказал, что без болельщиков невозможно будет достигать поставленных целей.

"На 2025 год поставлено много целей. Без вас будет невозможно за них бороться. Спасибо за вашу страсть. Счастливого Рождества и счастливого Нового года", - сказал хорватский футболист.

Защитник "Реала" Дани Карвахаль также поблагодарил болельщиков и пообещал бороться за турниры.

"Наши титулы в 2024 году были вашими. С той силой, которую вы нам даете, мы продолжим бороться за все. Всегда. Счастливых праздников и много счастья в 2025 году" , - сказал Карвахаль.

Напомним, что президент "Реала" Флорентино Перес также поздравил болельщиков с Рождеством.

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Сейчас "Реал" - второй в Ла Лиге с 40 баллами и игрой в запасе. Отставание от лидирующего "Атлетико" - 1 балл.