Реал Мадрид: о проблемах, которые предпочитают не обсуждать

Сезон для "Реала" должен был стать триумфальным. Как можно добавить Килиана Мбаппе к составу, выигравшему Ла Лигу и Лигу чемпионов, и не улучшить игру? На "Сантьяго Бернабеу" собрали суперклуб, который благодаря молодому возрасту лидеров мог доминировать в Европе в течение следующих пяти лет. Однако реальность оказалась сложнее. Мадрид не стал хуже с Мбаппе, но и уверенности в их игре нет. Поражения от "Лилля" в Лиге чемпионов и "Барселоны" в Ла Лиге подчеркнули ключевые проблемы команды. А уход Тони Крооса оказался более значительным, чем многие ожидали до старта сезона. Сейчас "Реал" отстает от "Атлетико" на одно очко в чемпионате. Более того, команда рискует остаться без прямого выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пока тревога не перешла в панику, но в столице Испании есть над чем задуматься. К счастью, проблемы очевидны, а их решения вполне достижимы. Карло Анчелотти предстоит вернуть "Реал" на победный путь.

Сделать Мбаппе полезнее

Килиан Мбаппе забивает, это факт. В 16 матчах за "Реал" он забил 10 голов и сделал 2 ассиста — неплохой результат. Но ощущение, что он может больше, не покидает.

Эта проблема не нова. Мбаппе стабильно забивает 40+ голов за сезон, но кажется, что он не развивается как игрок. Он остается тем же инсайдом, которым был в 20 лет, не демонстрируя прогресса в отдельных аспектах своей игры.

В "Реале" его роль практически не изменилась: он действует так же, как в "ПСЖ", лишь чуть чаще смещаясь в центр из-за присутствия Винисиуса. Однако его привычка уходить налево и занимать чужие зоны создает проблемы с пространством.

В обороне ситуация хуже. Мбаппе никогда не отличался активностью без мяча, и в Мадриде это не изменилось. Анчелотти необходимо заставить француза работать в обороне хотя бы минимально, иначе командный баланс не восстановится.

Вернуть эффективность Беллингему

С приходом Мбаппе больше всего изменилось положение Джуда Беллингема. В прошлом сезоне он был великолепен, хотя во второй половине сезона его результативность упала. Это объяснялось изменением позиции, из-за чего англичанин реже подключался к атаке. В этом сезоне голов у Беллингема не так много. Он играет на периферии атаки, и его роль заметно снизилась. Конечно, с Мбаппе и Винисиусом впереди ожидать прежних цифр сложно, но такое падение результативности стало неожиданностью. Беллингем универсален, но ему всего 21 год, и он все еще учится. Иногда он переусердствует или слишком эмоционален. Анчелотти нужно найти способ, чтобы Джуд чаще оказывался у штрафной соперника, не мешая при этом лидерам атаки.

Усилить оборону

Несмотря на критику нападения, Анчелотти считает главной проблемой именно защиту. "Реал" пропустил 18 голов в 18 матчах, что недопустимо для команды, доминирующей в владении. Индивидуальные ошибки защитников стали частыми.

Гарсия на левом фланге катастрофически не справляется с поставленными задачами. Центральные полузащитники вынуждены подстраховывать его, оставляя свои зоны открытыми для атак соперника. Когда Анчелотти заменяет защитников на Камавингу и Тчуамени, ситуация не становится лучше, поскольку их базовые позиции — полузащита, и им пока не хватает опыта игры на фланге или в центре обороны.

Решить проблему правого защитника

Травма Дани Карвахаля в конце октября стала серьезным ударом. Пока его заменяет Лукас Васкес, который старается, но остается переделанным правым вингером. Его ошибки дорого обходятся команде, как, например, в матче с "Боруссией" в Лиге чемпионов. Временное решение — перевод Менди на правый фланг, но этого недостаточно. Оптимальным вариантом станет покупка правого защитника мирового уровня. Например, Трент Александер-Арнольд, чей контракт истекает летом. Стоит ли ждать его бесплатного перехода, если можно вложиться сейчас и остаться в гонке за трофеи?

Найти баланс без Крооса

С уходом Тони Крооса "Реал" потерял мозг в центре поля. Сейчас команда либо слишком торопится, либо играет медленно.

Такие игроки, как Вальверде, Беллингем, Тчуамени и Камавинга, не способны заменить Крооса. Мадриду не хватает ритма и контроля. Решение может прийти с возвращением Канте, который якобы хочет вернуться в Европу. Если это возможно зимой, "Реал" обязан этим воспользоваться.

Вернуть "химию" в команду

Анчелотти славится умением объединять звездных игроков, но в этом сезоне атмосфера в команде оставляет желать лучшего. На поле слышны крики, вне его — конфликты. Победы вернут уверенность, но Анчелотти нужно устранить внутренние проблемы, чтобы избежать кризиса. Один из вариантов — чаще давать шанс молодым игрокам, которые готовы доказывать свою значимость. Это может снизить напряженность среди звезд.

"Реал Мадрид" оказался в сложной ситуации, которая требует немедленных решений. Потеря контроля в центре поля после ухода Тони Крооса, нестабильная игра в обороне, снижение результативности Джуда Беллингема и необходимость адаптации Килиана Мбаппе — это лишь часть проблем, с которыми сталкивается команда. Однако, несмотря на все трудности, у мадридцев есть ресурсы и тренерский опыт Анчелотти, чтобы справиться с кризисом.

Главное — действовать быстро. "Реал" не может позволить себе дальнейших потерь в чемпионате. Также важна стабильность в Лиге чемпионов, где любая ошибка может обернуться вылетом. Необходимо наладить взаимодействие в атаке, вернуть порядок в защите и создать новую систему, которая позволит компенсировать отсутствие Крооса.

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Но технические и тактические изменения — это лишь часть задачи. "Реалу" нужно восстановить командный дух, который был их визитной карточкой в последние годы. Именно "химия" в раздевалке и вера в общую цель не раз помогали мадридцам побеждать, даже когда их уже списывали со счетов.

Карло Анчелотти неоднократно доказывал, что способен справляться с кризисами. На кону стоит не только текущий сезон, но и будущее команды, которая стремится оставаться доминирующей силой в Европе. Справится ли "Реал" с вызовами? Ответ на этот вопрос, скорее всего, будет дан уже в ближайшие месяцы.