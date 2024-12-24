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Один из лидеров Реала мог перейти в Манчестер Сити
Но футболист отклонил предложение горожан
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский правый вингер мадридского "Реала" Родриго отклонил предложение перейти в английский "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание Relevo.
Несмотря на заинтересованность со стороны "горожан", 23-летний футболист решил остаться в Мадриде. По информации источника, главной причиной такого решения стало желание Родриго продолжать развиваться в составе "Реала" и достичь больших высот именно в этом клубе.
Бразилец в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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