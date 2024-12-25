Рождественский подарок: Валенсию официально возглавил экс-тренер Вест Бромвича

Аутсайдер Ла Лиги "Валенсия" быстро определилась с заменой Рубена Барахи. Теперь "летучих мышей" будет возглавлять испанец Карлос Корберан, а руководство "летучих мышей" заплатит "Вест Бромвичу" более 3 млн евро отступных за нового тренера. Контракт "Валенсии" с новым специалистом рассчитан до 2027 года.

Кроме "Вест Бромвича", Корберан ранее работал с такими клубами как "Хаддерсфилд" и "Олимпиакос". Также испанец был ассистентом главного тренера в "Лидсе", когда команду возглавлял Марсело Бьелса.

Отметим, что Карлос Корберан будет дебютировать на новой должности 3 января в домашнем поединке против мадридского "Реала".