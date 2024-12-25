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Рождественский подарок: Валенсию официально возглавил экс-тренер Вест Бромвича

Испания

Посмотрим, удастся ли ему спасти летучих мышей

Рождественский подарок: Валенсию официально возглавил экс-тренер Вест Бромвича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аутсайдер Ла Лиги "Валенсия" быстро определилась с заменой Рубена Барахи. Теперь "летучих мышей" будет возглавлять испанец Карлос Корберан, а руководство "летучих мышей" заплатит "Вест Бромвичу" более 3 млн евро отступных за нового тренера. Контракт "Валенсии" с новым специалистом рассчитан до 2027 года.

Кроме "Вест Бромвича", Корберан ранее работал с такими клубами как "Хаддерсфилд" и "Олимпиакос". Также испанец был ассистентом главного тренера в "Лидсе", когда команду возглавлял Марсело Бьелса.

Отметим, что Карлос Корберан будет дебютировать на новой должности 3 января в домашнем поединке против мадридского "Реала".

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Валенсия (Испания) Карлос Корберан
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Источник:
Валенсія
Опубликовал: Александр Гресь
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