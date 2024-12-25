Образец современного центрбека. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Центральный защитник

Антонио Рюдигер — один из лучших центральных защитников современного футбола. По итогам 2024 года он попал в символические сборные по разным версиям, так что не удивительно, что он тоже стал выбором редакции UA-Футбол на своей позиции.

В 2024 году Антонио Рюдигер вместе с "Реалом" добавил в свою коллекцию несколько престижных трофеев. Команда одержала победу в Лиге чемпионов УЕФА, демонстрируя фантастическую игру на протяжении всего турнира, а Рюдигер играл ключевую роль в обороне, нейтрализуя нападающих мирового класса. Кроме того, "Реал" победил в Ла Лиге, где оборона команды стала одной из лучших в чемпионате и значительная заслуга в этом принадлежала Рюдигеру. Также мадридцы завоевали Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок.

Сильные качества Рюдигера

Его главной силой является поразительная физическая форма, позволяющая доминировать в борьбе как на земле, так и в воздухе. Высокий рост, атлетическое телосложение и агрессивный стиль игры делают его непобедимым в единоборствах. Еще одной сильной стороной Рюдигера есть способность читать игру. Он искусно предсказывает действия соперников, что позволяет ему перехватывать передачи и блокировать удары в ключевые моменты. Благодаря этому он способен эффективно нейтрализовать опасность даже в матчах против команд с мощной атакой.

Рюдигер также отличается качественной техникой владения мячом, что важно для современного центрального защитника. Его точные передачи – как короткие, так и длинные – позволяют начинать атаки с глубины, создавая дополнительные возможности для команды. Он уверенно действует под прессингом, не допуская грубых ошибок, что придает стабильности обороне.

Отдельно следует отметить лидерские качества Рюдигера. Он является врожденным лидером в поле, мотивируя партнеров и поддерживая молодых игроков. Его энергия и уверенность часто задают тон игре команды, особенно в решающих матчах. К тому же Рюдигер всегда демонстрирует психологическую устойчивость, что позволяет ему сохранять концентрацию даже в наиболее напряженные моменты игры.

Универсальность Рюдигера – еще одна его сильная сторона. Он может играть не только в центре защиты, но и на позиции левого или правого центрального защитника в схеме с тремя защитниками, что дает тренерам дополнительные тактические варианты.

Рюдигер в Лиге чемпионов

Рюдигер стал одним из ключевых игроков "Реала" в их триумфальном походе за трофеем Лиги чемпионов 2024 года. Его игра в обороне была образцом стабильности, уверенности и высокого профессионализма. Рюдигер стал стеной, нейтрализовавшей лучших нападающих Европы, позволяя "Реалу" строить игру от надежной защиты.

В четвертьфинале против "Манчестер Сити" он полностью закрыл Эрлинга Голанда, выиграв все ключевые дуэли. А в серии послематчевых пенальти именно Антонио реализовал решающий удар. В полуфинале против "Баварии" Рюдигер продемонстрировал еще и свою универсальность, удачно подключаясь к атакам во время стандартных положений, создавая угрозу у ворот соперника. Его лидерские качества особенно заметны в финале против "Боруссии", где он не только надежно держал оборону, но и координировал действия партнеров, обеспечивая команде необходимую организацию в важнейшие моменты игры.

Toni Rüdiger moment for Real Madrid. ???? pic.twitter.com/CrWO7oDqb4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2024

По итогам турнира защитник вошел в символическую сборную Лиги чемпионов, что подтверждает, что его вклад в победу "Реала" был определяющим.

Рюдигер в сборной

2024 год стал важным периодом для Антонио Рюдигера в составе сборной Германии, ведь команда не только готовилась к домашнему чемпионату Европы, но и демонстрировала постепенный прогресс после откровенно провальных результатов предыдущих лет. Рюдигер являлся ключевой фигурой в построении обороны, выступая как опытный лидер и незаменимый центральный защитник.

В товарищеских матчах перед Евро Антонио показывал стабильность и высокий класс. Во встречах с такими сильными соперниками как Франция и Нидерланды он не только нейтрализовал топовых нападающих, но и проявлял себя как организатор атак, выполняя точные длинные передачи. К примеру, в матче против Франции Рюдигер полностью закрыл Килиана Мбаппе, с Нидерландами выиграл практически все единоборства, а также принял участие в одной из голевых атак.

На самом Евро-2024, проходившем в Германии, Рюдигер стал одним из лидеров команды, дошедшей до четвертьфинала. На групповом этапе он был безупречен в матчах против Венгрии и Швейцарии, где его физическая мощь и способность читать игру позволяли обороне действовать надежно. В первом матче с шотландцами Антонио отметился автологом, но это был просто несчастный случай, ведь мяч просто попал ему в голову после удара форварда и сменил траекторию.

В ⅛ финала против Дании Рюдигер выдал сильный матч, практически не позволив ничего создать у собственных ворот датчанам. В четвертьфинале немцы уступили Испании, однако Антонио провел очередной сильный матч.

После Евро Германия начала выступления в Лиге Нации и Рюдигер снова стал важным элементом команды. В матчах против Нидерландов, Венгрии и Боснии его вклад был решающим, команда практически не пропускала и спокойно выиграла свою группу.

Таким образом, в 2024 году Рюдигер подтвердил свой статус одного из лучших центральных защитников мира. Его стабильность, физическая мощь, чтение игры и лидерские качества стали ключевыми факторами в успехах сборной Германии. Он не только обеспечивал надежность в защите, но и вдохновлял партнеров, став символом оборонительной мощи своей команды.



Альтернатива – Уильям Салиба

Очередной прекрасный год от Салиба, уступивший место в нашей "основе" Рюдигеру, но тоже заслуживающий быть упомянутым. Центральный защитник "Арсенала" и сборной Франции в свои 23 года он уже демонстрирует зрелую игру и стабильность на самом высоком уровне. Высокий (192 см) и атлетический, Салиба отлично работает в воздушных дуэлях и борьбе один на один. Его ключевыми чертами являются отличное чтение игры, умение предусматривать действия соперников и точные передачи (свыше 90% точности), что позволяет эффективно начинать атаки с глубины. Он становится все более важным игроком обороны сборной Франции после удачных выступлений на ЧМ-2022 и Евро-2024. Несмотря на молодой возраст, Уильям проявляет зрелость и лидерские качества. Иногда под сильным давлением он может терять концентрацию, но это компенсируется его физическими и техническими данными. Салиба считается современным защитником с изящным стилем, что делает его важной фигурой в клубе и потенциальной основой обороны для любой команды.