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Нападающий Сельты хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно

Испания

Игрок недоволен своей ролью в команде

Нападающий Сельты хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сельта" хорошо проводит первую половину сезона, занимая 11-е место в Ла Лиге. Однако, далеко не все игроки довольны тем, как они проявляют себя в команде. Речь идет об Анастасиосе Дувикасе, который выразил желание покинуть "кельтов" в зимнее трансферное окно.

Греческий нападающий считает, что его потенциал не был использован по максимуму, и ищет новые горизонты для возобновления своей карьеры. Кроме того, на это решение также повлияла конкуренция впереди, особенно с Борхой Иглесиасом, ограничившая его возможности как игрока основы. "Сельта" была бы готова вести переговоры о его уходе, но только на выгодных для клуба условиях. Приоритетом будет возврат инвестиций, хотя такая цена может усложнить окончательный трансфер. По этой причине, если не поступит ни одного предложения, которое бы соответствовало финансовым ожиданиям клуба, то они готовы будут отдать в аренду 25-летнего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Анастасиос Дувикас провел 18 матчей, где отметился 5 голами и одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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