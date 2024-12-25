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Вильярреал проявляет интерес к экс-игроку Сельты

Испания

Футболист также настроен вернуться в Испанию

Вильярреал проявляет интерес к экс-игроку Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Габри Вейга, который сформировался в молодежной академии "Сельты", принял решение начать новый этап в Саудовской Аравии более года назад. Несмотря на ожидания, связанные с его приходом в "Аль-Ахли", 22-летний футболист, похоже, ищет шанс снова заявить о себе в Европе.

Как сообщает Fichajes, "Вильярреал" проявляет интерес к центральному полузащитнику. Руководство "желтой субмарины" считает, что его талант идеально впишется в схему команды, которая стремится усилить свой центр поля на вторую половину кампании. "Вильярреал" рассматривает возможность подписать его в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно. Для игрока это была бы идеальная возможность вновь оказаться в центре внимания и доказать свою ценность в одной из самых конкурентных лиг мира.

Добавим, что в этом сезоне Габри Вейга провел 19 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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