Ничья "Валенсии" с "Алавесом" (2:2) стала последней игрой для Рубена Барахи во главе своего клуба. Руководство "летучих мышей" на днях уволило испанского тренера, а на его место уже назначили экс-тренера "Вест Бромвича" Карлоса Корберана.

Как сообщает Opta, Рубен Бараха имеет второй худший показатель побед в Ла Лиге среди тренеров "Валенсии" (минимум 50 матчей). "Летучие мыши" под его руководством выиграли лишь 29,2% поединков, где команда одержала 21 победу, 20 ничьих и потерпела 31 поражение. Худший показатель побед имеет Роберто Хиль - 29,1% (16 побед, 23 ничьи и 16 поражений).

29.2% - Valencia have won just 29.2% of their LaLiga matches under Rubén Baraja (G72 W21 D20 L31), the second lowest percentage of Valencia coach in LaLiga (minimum 50 games) after Roberto Gil (29.1% - G55 W16 D23 L16). Stumble. pic.twitter.com/VSt9gMmTb6