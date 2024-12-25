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Рубен Бараха имеет второй худший показатель побед в Ла Лиге среди тренеров Валенсии

Испания

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Рубен Бараха имеет второй худший показатель побед в Ла Лиге среди тренеров Валенсии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ничья "Валенсии" с "Алавесом" (2:2) стала последней игрой для Рубена Барахи во главе своего клуба. Руководство "летучих мышей" на днях уволило испанского тренера, а на его место уже назначили экс-тренера "Вест Бромвича" Карлоса Корберана.

Как сообщает Opta, Рубен Бараха имеет второй худший показатель побед в Ла Лиге среди тренеров "Валенсии" (минимум 50 матчей). "Летучие мыши" под его руководством выиграли лишь 29,2% поединков, где команда одержала 21 победу, 20 ничьих и потерпела 31 поражение. Худший показатель побед имеет Роберто Хиль - 29,1% (16 побед, 23 ничьи и 16 поражений).

Отметим, что после 18-го тура "Валенсия" находится на 19-й позиции, имея в своем активе 12 очков и игру в запасе.

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Валенсия (Испания) Рубен Бараха
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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