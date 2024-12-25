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Мадридский Реал недоволен графиком проведения матчей. Из 13 выездных игр только две завершились до 21:00

Испания

Учитывая плотность календаря, о нормальном восстановлении можно забыть

Мадридский Реал недоволен графиком проведения матчей. Из 13 выездных игр только две завершились до 21:00

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Ла Лиге сейчас наступил праздничный перерыв, который продлится до начала января. Для клубов, которые играют в еврокубках, это прекрасная возможность отдохнуть и восстановиться, учитывая их плотный календарь. Для мадридского "Реала" этот перерыв будет иметь важное значение, поскольку игроки и тренерский штаб команды выражали свое недовольство графиком проведения матчей, потому что из 13 выездных игр только две завершились до 21:00.

"Нам надоело, что каждый раз, когда мы играем матч на выезде из Мадрида, мы возвращаемся домой только в 3:00 ночи, если повезет. А на следующий день - тренировка! Если уж трудно отдыхать с таким количеством игр, представьте себе с таким графиком. Мы достигли точки, когда мы нормализовали это, но это не нормально", - заявил инсайдер мадридцев изданию AS.

Отметим, что следующий матч "Реал" проведет 3 января в 22:00 на выезде против "Валенсии".

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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