Экс-полузащитник Барселоны близок к своему возвращению в Испанию

Бывший полузащитник "Барселоны" Артур Мело, который ныне является игроком "Ювентуса", близок к своему возвращению в Испанию.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, между "Бетисом" и "Ювентусом" продолжаются переговоры по переходу Артура Мело. 28-летний футболист выразил готовность присоединиться к андалусийскому клубу.

Отмечается, что "Ювентус" настаивает на аренде игрока с опцией выкупа, что составляет около 12 миллионов евро. "Бетис" структурирует возможную сделку, предлагая бразильскому хавбеку четырехлетний контракт.

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Напомним, что в прошлом сезоне Артур провел 48 матчей в аренде за "Фиорентину". После своего возвращения в "Ювентус" бразилец ни разу не выходил на поле, поскольку он не входит в планы Тьяго Мотты.