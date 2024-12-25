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Экс-полузащитник Барселоны близок к своему возвращению в Испанию
Бразильский хавбек ведет переговоры с клубом из Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны" Артур Мело, который ныне является игроком "Ювентуса", близок к своему возвращению в Испанию.
Как сообщил инсайдер Николо Скира, между "Бетисом" и "Ювентусом" продолжаются переговоры по переходу Артура Мело. 28-летний футболист выразил готовность присоединиться к андалусийскому клубу.
Отмечается, что "Ювентус" настаивает на аренде игрока с опцией выкупа, что составляет около 12 миллионов евро. "Бетис" структурирует возможную сделку, предлагая бразильскому хавбеку четырехлетний контракт.
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Напомним, что в прошлом сезоне Артур провел 48 матчей в аренде за "Фиорентину". После своего возвращения в "Ювентус" бразилец ни разу не выходил на поле, поскольку он не входит в планы Тьяго Мотты.
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