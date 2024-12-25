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Испанский клуб продлил контракт с легендарным игроком
Нападающий остается в клубе еще на один год
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Сельта" продлила контракт со своим легендарным игроком.
Сообщается, что 37-летний Яго Аспас, который почти всю свою карьеру провел в "Сельте", подписал новый контракт со своим родным клубом на еще один год, до конца июня 2026 года.
???????????????????????????? ???? Iago Aspas renova co RC Celta ????— RC Celta (@RCCelta) December 25, 2024
O Rei das Bateas continuará a súa lenda e legado no club da súa vida por un ano máis.
Moitos parabéns, @aspas10 ???? pic.twitter.com/yiimRHFPvA
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В этом сезоне Яго Аспас забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 16 матчах чемпионата Испании. Всего на его счету 210 забитых мячей и 82 голевые передачи в 509 поединках в составе «кельтов». Он является абсолютным рекордсменом в истории клуба по каждому из этих показателей.
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