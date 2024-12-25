  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Барселоны считает, что его талантливый одноклубник является одним из лучших игроков мира
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Барселоны считает, что его талантливый одноклубник является одним из лучших игроков мира

Испания

На этой позиции он играет непревзойденно

Полузащитник Барселоны считает, что его талантливый одноклубник является одним из лучших игроков мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо похвалил своего одноклубника и назвал его одним из лучших игроков мира.

"Я считаю, что Педри является одним из лучших футболистов мира на своей позиции, он демонстрирует великолепную игру в каждом поединке. Он значительно облегчает мою работу на поле. С ним очень легко играть, ведь он значительно облегчает работу в центре поля. Я очень рад, что имею такого замечательного партнера по команде".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Педри отметился 4 голами и тремя результативными передачами в 25 матчах за клуб во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Флик попросил руководство Барселоны об усилении в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Фенербахче может усилиться нападающим Мальорки
yellow-arrow
Представитель Премьер-лиги следит за игроком Барселоны
Барселона Педри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости