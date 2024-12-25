Полузащитник Барселоны считает, что его талантливый одноклубник является одним из лучших игроков мира

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо похвалил своего одноклубника и назвал его одним из лучших игроков мира.

"Я считаю, что Педри является одним из лучших футболистов мира на своей позиции, он демонстрирует великолепную игру в каждом поединке. Он значительно облегчает мою работу на поле. С ним очень легко играть, ведь он значительно облегчает работу в центре поля. Я очень рад, что имею такого замечательного партнера по команде".

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В этом сезоне Педри отметился 4 голами и тремя результативными передачами в 25 матчах за клуб во всех турнирах.