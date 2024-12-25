Флик попросил руководство Барселоны об усилении в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик просит руководство клуба об усилении в зимнее трансферное окно, однако его просьба была отклонена.

Сообщается, что финансовые проблемы "Барселоны" делают невозможным практически любую активность клуба на трансферном рынке в январе. 59-летний немецкий специалист считает, что каталонцы обязаны подписать нового полузащитника. Рассматривались варианты с приглашением Н'Голо Канте из "Аль-Иттихада" и Леона Горецки из мюнхенской "Баварии", однако их переход в ближайшее время является очень сложной задачей.

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На данный момент приоритетом является регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, если "Барселона" не собирается попрощаться с этими игроками.

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Напомним, что "Барселона" сейчас находится на третьем месте в Ла Лиге, набрав 38 очков после 19-ти сыгранных туров в чемпионате Испании.