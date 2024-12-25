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Атлетико Мадрид настроен приобрести одного из ключевых игроков Вильярреала

Испания

Осуществить этот трансфер матрасникам будет непросто

Атлетико Мадрид настроен приобрести одного из ключевых игроков Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Способность Алекса Баэны вести за собой полузащиту и его умение завершать атаки сделали его незаменимым игроком для "Вильярреала". В свои 23 года вингер отличается не только техническими качествами, но и зрелостью в решающие моменты.

Известно, что к игроку "желтой субмарины" проявляет интерес мадридский "Атлетико". "Матрасники" осознают, что им нужно усилить свой состав разноплановыми игроками, видят в нем идеальный вариант для того, чтобы добавить команде Чоло Симеоне креативности и динамизма. Вингер не покинет "Вильярреал" в зимнее трансферное окно, поскольку клуб считает жизненно важным сохранить свою звезду до конца кампании. Впрочем, летний уход может стать реальностью, если "Атлетико" удастся сделать убедительное предложение.

Добавим, что в этом сезоне Алекс Баэна провел 17 матчей, где отметился 4 голами и 5 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Атлетико (Мадрид) Вильярреал Алекс Баэна
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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