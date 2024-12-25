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Мбаппе считает, что никто не будет жалеть о его переходе в Реал в будущем

Испания

Француз дал обещание президенту клуба

Мбаппе считает, что никто не будет жалеть о его переходе в Реал в будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе уверен в том, что никто не будет жалеть о его переходе в мадридский "Реал".

Испанское издание Marca отмечает, что после матча против "Севильи" (4:2), в котором 26-летний нападающий забил один гол и отдал один ассист, форвард "сливочных" выходит на путь своего исправления.

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В частном разговоре между президентом "Реала" Флорентино Пересом и Килианом Мбаппе последний заявил, что никто не будет сожалеть о его подписании. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти и партнеры по команде продолжают поддерживать звездного форварда, который приспосабливается к новым условиям и хочет завоевывать трофеи ради клуба.

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Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе забил 14 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
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