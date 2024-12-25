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Севилья интересуется подписанием опытного защитника Реала
В следующем году игрок станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" интересуется возможностью подписания опытного защитника мадридского "Реала".
По информации от издания Fichajes, "Севилья" стремится подписать 33-летнего Лукаса Васкеса на правах свободного агента, ведь его контракт с "Реалом" заканчивается летом следующего года.
Известно, что андалусийский клуб готов предложить двухлетний контракт игроку, который еще планирует продолжить свою карьеру в Ла Лиге.
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В этом сезоне Лукас Васке принял участие в 22 матчах за "Реал" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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