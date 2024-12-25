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Сельта хочет выкупить хавбека у РБ Лейпциг
Мориба может остаться в Испании
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Илайш Мориба, хавбек "РБ Лейпциг", который сейчас выступает за "Сельту" на правах аренды, может остаться в Ла Лиге.
По информации Флориана Плеттенберга, испанцы намерены воспользоваться опцией выкупа игрока, стоимость которой оценивается в 4,5 миллиона евро.
Илайш является воспитанником "Барселоны", но не смог договориться с каталонским клубом о новом контракте и перешел в "РБ Лейпциг" за 15 миллионов евро. В его контракте с немецким клубом предусмотрен пункт о 10% отступных, поэтому в случае продажи Морибы в другой клуб, "Лейпциг" получит значительную сумму.
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