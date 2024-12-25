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Государственный телеканал Испании RTVE извинился за ксенофобский комментарий своего журналиста относительно каталонского языка
Это совсем не представляет нас (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Государственный телеканал Испании RTVE оказался в центре скандала после того, как один из его журналистов сделал ксенофобский комментарий в адрес каталонского языка.
Инцидент произошел во время послематчевой пресс-конференции, когда тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес общался с журналистами.
Когда Гонсалесу задали вопрос на каталонском языке, он ответил, выразив недовольство решением арбитра. После этих слов Гонсалес спросил, все ли понимают каталонский. Один из журналистов ответил: "Нет, слава Богу".
Позже президент RTVE Хосе Пабло Лопес извинился за поведение журналиста: "Я прошу прощения за это заявление, которое совсем не представляет RTVE".
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