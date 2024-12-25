  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Государственный телеканал Испании RTVE извинился за ксенофобский комментарий своего журналиста относительно каталонского языка
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Государственный телеканал Испании RTVE извинился за ксенофобский комментарий своего журналиста относительно каталонского языка

Испания

Это совсем не представляет нас (с)

Государственный телеканал Испании RTVE извинился за ксенофобский комментарий своего журналиста относительно каталонского языка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный телеканал Испании RTVE оказался в центре скандала после того, как один из его журналистов сделал ксенофобский комментарий в адрес каталонского языка.

Инцидент произошел во время послематчевой пресс-конференции, когда тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес общался с журналистами.

Когда Гонсалесу задали вопрос на каталонском языке, он ответил, выразив недовольство решением арбитра. После этих слов Гонсалес спросил, все ли понимают каталонский. Один из журналистов ответил: "Нет, слава Богу".

Позже президент RTVE Хосе Пабло Лопес извинился за поведение журналиста: "Я прошу прощения за это заявление, которое совсем не представляет RTVE".

Читайте такжеУсиление для Полесья, амбиции Эпицентра, конкурент для Мудрика, трансферные планы Карпат. Главные новости за 24 декабря

По теме
yellow-arrow
Тренер одного из клубов АПЛ хочет подписать талантливого плеймейкера из Ла Лиги
yellow-arrow
Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
yellow-arrow
Сельта хочет выкупить хавбека у РБ Лейпциг
Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости