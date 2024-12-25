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Барселона продолжает переговоры по трансферу
Испанцы хотят подписать футболиста на правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает активно работать над подписанием центрального защитника "Байера" Джонатана Та.
Испанский клуб рассматривает вариант подписания футболиста только на правах свободного агента летом 2025 года, когда у футболиста заканчивается контракт с немецким клубом.
Добавим, что сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Джонатана в 30 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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