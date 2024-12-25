Барселона продолжает переговоры по трансферу

"Барселона" продолжает активно работать над подписанием центрального защитника "Байера" Джонатана Та.

Испанский клуб рассматривает вариант подписания футболиста только на правах свободного агента летом 2025 года, когда у футболиста заканчивается контракт с немецким клубом.

Добавим, что сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Джонатана в 30 млн евро.