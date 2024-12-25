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Победа Ла Лиги в борьбе с пиратством: Rojadirecta должна выплатить 31,6 млн евро компенсации за убытки
Правоохранители наконец смогли привлечь владельца к ответственности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига празднует победу в борьбе с нелегальными трансляциями футбольных матчей. Как стало известно, суд обязал популярную пиратскую платформу Rojadirecta выплатить компании MediaPro 31,6 млн евро компенсации за убытки.
Rojadirecta была одной из крупнейших платформ для нелегального просмотра футбола в Испании. А ее владелец Игорь Сеоане долгое время избегал ответственности, поскольку проживал на Мальте.
Однако, правоохранители наконец смогли задержать Игоря и привлечь его к соответствию.
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