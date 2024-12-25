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Победа Ла Лиги в борьбе с пиратством: Rojadirecta должна выплатить 31,6 млн евро компенсации за убытки

Испания

Правоохранители наконец смогли привлечь владельца к ответственности

Победа Ла Лиги в борьбе с пиратством: Rojadirecta должна выплатить 31,6 млн евро компенсации за убытки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская Ла Лига празднует победу в борьбе с нелегальными трансляциями футбольных матчей. Как стало известно, суд обязал популярную пиратскую платформу Rojadirecta выплатить компании MediaPro 31,6 млн евро компенсации за убытки.

Rojadirecta была одной из крупнейших платформ для нелегального просмотра футбола в Испании. А ее владелец Игорь Сеоане долгое время избегал ответственности, поскольку проживал на Мальте.

Однако, правоохранители наконец смогли задержать Игоря и привлечь его к соответствию.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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