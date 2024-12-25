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Одноклубник Лунина прошлым летом мог оказаться в ПСЖ
Но игрок решил остаться в Мадриде
FC Barcelona Noticias
Правый вингер мадридского "Реала" Браим Диас отклонил предложение перейти во французский "Пари Сен-Жермен" прошлым летом.
Парижане были готовы сделать значительную инвестицию, чтобы приобрести 25-летнего марокканца. Однако, сам игрок не желал покидать Мадрид и предпочел продолжение карьеры в "Реале".
Диас в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:alfredo pedulla
Опубликовал: Екатерина Власова
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