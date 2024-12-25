Одноклубник Лунина прошлым летом мог оказаться в ПСЖ

Правый вингер мадридского "Реала" Браим Диас отклонил предложение перейти во французский "Пари Сен-Жермен" прошлым летом.

Парижане были готовы сделать значительную инвестицию, чтобы приобрести 25-летнего марокканца. Однако, сам игрок не желал покидать Мадрид и предпочел продолжение карьеры в "Реале".

Диас в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.