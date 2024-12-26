Бетис проявляет интерес к опытному игроку Галатасарая

"Бетис" стремится закрепиться в качестве конкурентоспособной команды Ла Лиги, и они ищут известного нападающего, чтобы сделать окончательный скачок в этом направлении. Мануэль Пеллегрини нуждается для этого в опытном игроке на этой позиции и поэтому обратил внимание в сторону турецкого чемпионата.

Как сообщает Fichajes, "Бетис" проявляет интерес к Мауро Икарди из "Галатасарая". Опыт Икарди и его голевое чутье делают его идеальным кандидатом на роль лидера атаки команды Мануэля Пеллегрини. Однако операция не будет простой. Аргентинец связан контрактом с "Галатасараем" до 2026 года, а это означает, что любой переход будет связан с переговорами о внушительной трансферной сумме с турецким клубом. Кроме того, его зарплата в размере около 10 млн евро за сезон является серьезным препятствием для "Бетиса". Для того чтобы трансфер был жизнеспособным, 31-летнему нападающему придется согласиться на значительное сокращение зарплаты. Также стоит учесть, что такой переход возможен лишь летом, поскольку игрок выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки, которую он получил в прошлом месяце.

Добавим, что в этом сезоне Мауро Икарди провел 14 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.