Барселона хочет укрепить позицию левого защитника. В шорт-листе находятся пять игроков

Алехандро Бальде есть о чем волноваться. "Барселона" ищет нового левого защитника, чтобы усилить конкуренцию на этой позиции. Спортивный директор "блаугранас" Деку делает ставку на опытного игрока, способного составить достойную конкуренцию 21-летнему игроку.

Известно, что в шорт-листе каталонцев находятся пять игроков, которых они рассматривают на позицию левого защитника. Возглавляют список Альваро Каррерас ("Бенфика"), Уго Буэно ("Фейенорд") и Кайо Энрике ("Монако"). Альфонсо Дэвис уже давно находится на радаре "сине-гранатовых", однако интерес со стороны других клубов и его цена остаются главным препятствием для осуществления такого трансфера. Интересным вариантом является Тайрик Митчелл из "Кристал Пэлас", чей контракт истекает в июне, что дает ему возможность вести переговоры с января.

"Барса" еще не приняла окончательного решения, но усиление на этом фланге неизбежно. Цель понятна: подтолкнуть Алехандро Бальде к достижению своего лучшего уровня, чтобы сохранить свое место в стартовом составе команды.