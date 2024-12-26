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Севилья в январе хочет приобрести одного из ключевых игроков Эспаньола

Испания

Каталонцы рассмотрят предложение от нервионцев

Севилья в январе хочет приобрести одного из ключевых игроков Эспаньола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хави Пуадо является ключевым игроком "Эспаньола" в последние годы, отличаясь своей универсальностью и способностью создавать опасность как в атаке, так и в быстрых переходах. Этот сезон не стал исключением, и его выступления не остались незамеченными.

Известно, что "Севилья", которая уже несколько месяцев пристально следит за каталонским нападающим, готова ускорить его подписание в январе, чтобы усилить свою линию атаки. Ввиду того, что контракт игрока рассчитан лишь до июня следующего года, "Эспаньол" может быть вынужден принять предложение по испанцу, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента в конце сезона. Продажа нападающего будет ударом по спортивным планам каталонцев, однако клуб готов воспользоваться этой возможностью, чтобы получить экономический доход, который, хоть и скромный, но позволит им смягчить свою потерю. По информации tranfermarkt, стоимость 26-летнего игрока составляет 8 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Хави Пуадо провел 16 матчей, где отметился 6 голами и одним ассистом.

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Севилья Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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