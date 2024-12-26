Несколько клубов Ла Лиги проявляют интерес к игроку ПСЖ

На днях появилось сообщение о том, что "ПСЖ" готов продать Марко Асенсио, который присоединился к ним летом 2023 года. На фоне этих слухов активизировались клубы Ла Лиги, которые стремятся усилить свой состав таким игроком.

По информации Fichajes, "Реал Сосьедад", "Вильярреал", "Бетис" и "Мальорка" проявляют интерес к 28-летнему вингеру. Однако возвращение к "красно-черным", где Асенсио делал свои первые шаги на профессиональном уровне, представляется маловероятным из-за высокой зарплаты игрока, что усложнит финансовое положение "островитян". С другой стороны, такие клубы, как "Реал Сосьедад" и "Бетис", могли бы предложить ему конкурентоспособный проект с возможностью играть в еврокубках, что испанец высоко ценит на данном этапе своей карьеры. "Вильярреал" также был бы привлекательным местом назначения, особенно из-за их атакующего стиля игры, который соответствует характеристикам вингера. Если "ПСЖ" не удастся продать игрока, то французы согласятся отпустить его в аренду до конца сезона.

Добавим, что в нынешней кампании Марко Асенсио провел 15 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.