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Несколько клубов Ла Лиги проявляют интерес к игроку ПСЖ

Испания

Французы больше не рассчитывают на этого игрока

Несколько клубов Ла Лиги проявляют интерес к игроку ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На днях появилось сообщение о том, что "ПСЖ" готов продать Марко Асенсио, который присоединился к ним летом 2023 года. На фоне этих слухов активизировались клубы Ла Лиги, которые стремятся усилить свой состав таким игроком.

По информации Fichajes, "Реал Сосьедад", "Вильярреал", "Бетис" и "Мальорка" проявляют интерес к 28-летнему вингеру. Однако возвращение к "красно-черным", где Асенсио делал свои первые шаги на профессиональном уровне, представляется маловероятным из-за высокой зарплаты игрока, что усложнит финансовое положение "островитян". С другой стороны, такие клубы, как "Реал Сосьедад" и "Бетис", могли бы предложить ему конкурентоспособный проект с возможностью играть в еврокубках, что испанец высоко ценит на данном этапе своей карьеры. "Вильярреал" также был бы привлекательным местом назначения, особенно из-за их атакующего стиля игры, который соответствует характеристикам вингера. Если "ПСЖ" не удастся продать игрока, то французы согласятся отпустить его в аренду до конца сезона.

Добавим, что в нынешней кампании Марко Асенсио провел 15 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мальорка Бетис (Севилья) Вильярреал Марко Асенсио “ПСЖ”
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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