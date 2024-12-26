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Долго не раздумывал. Летний новичок Барселоны вспомнил переговоры с клубом

Испания

Он ждал этого момента

Долго не раздумывал. Летний новичок Барселоны вспомнил переговоры с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо рассказал о том, что ему легко далось решение перейти в каталонский клуб.

"Этот год был очень особенным, но это только начало. Я чувствую, что впереди еще много работы. Я хочу выиграть титулы с "Барселоной" и национальной сборной.

Были и другие варианты, но когда "Барселона" появилась с этим предложением - я не колебался. Вернуться домой, к семье и друзьям, было моей мечтой, и теперь я смог ее осуществить. Иметь возможность играть на "Камп Ноу" с такими игроками, как Френки де Йонг, Роберт Левандовский или Рональд Араухо.

У нас отличная команда, и мы надеемся подарить много радости нашим болельщикам. Я знал Фермина и Гави, они были очень молодыми, и возможность попасть в первую команду - это особое событие для каждого из них.

Отъезд в Хорватию? Это был смелый шаг, который мне очень помог, но он всегда был направлен на одну цель: однажды вернуться в "Барселону".

Ханс-Дитер Флик прекрасно знает меня по Бундеслиге, так как мы играли там друг против друга. Где бы я ни играл и где бы я ни был, я всегда буду стараться выкладываться на полную", - приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

Напомним, до возвращения в "Барселону" Ольмо провел 7 лет в системе Ла Масии (с 2007 по 2014 годы).

В текущем сезоне 26-летний испанец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
26.12.2024 в 12:22
Ты бы начал голы забивать, старатель.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
26.12.2024 в 12:22
Ты бы начал голы забивать, старатель.
Ответить
0
1

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