Долго не раздумывал. Летний новичок Барселоны вспомнил переговоры с клубом

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо рассказал о том, что ему легко далось решение перейти в каталонский клуб.

"Этот год был очень особенным, но это только начало. Я чувствую, что впереди еще много работы. Я хочу выиграть титулы с "Барселоной" и национальной сборной.

Были и другие варианты, но когда "Барселона" появилась с этим предложением - я не колебался. Вернуться домой, к семье и друзьям, было моей мечтой, и теперь я смог ее осуществить. Иметь возможность играть на "Камп Ноу" с такими игроками, как Френки де Йонг, Роберт Левандовский или Рональд Араухо.

У нас отличная команда, и мы надеемся подарить много радости нашим болельщикам. Я знал Фермина и Гави, они были очень молодыми, и возможность попасть в первую команду - это особое событие для каждого из них.

Отъезд в Хорватию? Это был смелый шаг, который мне очень помог, но он всегда был направлен на одну цель: однажды вернуться в "Барселону".

Ханс-Дитер Флик прекрасно знает меня по Бундеслиге, так как мы играли там друг против друга. Где бы я ни играл и где бы я ни был, я всегда буду стараться выкладываться на полную", - приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.