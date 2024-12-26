Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долго не раздумывал. Летний новичок Барселоны вспомнил переговоры с клубом
Он ждал этого момента
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо рассказал о том, что ему легко далось решение перейти в каталонский клуб.
"Этот год был очень особенным, но это только начало. Я чувствую, что впереди еще много работы. Я хочу выиграть титулы с "Барселоной" и национальной сборной.
Были и другие варианты, но когда "Барселона" появилась с этим предложением - я не колебался. Вернуться домой, к семье и друзьям, было моей мечтой, и теперь я смог ее осуществить. Иметь возможность играть на "Камп Ноу" с такими игроками, как Френки де Йонг, Роберт Левандовский или Рональд Араухо.
У нас отличная команда, и мы надеемся подарить много радости нашим болельщикам. Я знал Фермина и Гави, они были очень молодыми, и возможность попасть в первую команду - это особое событие для каждого из них.
Отъезд в Хорватию? Это был смелый шаг, который мне очень помог, но он всегда был направлен на одну цель: однажды вернуться в "Барселону".
Ханс-Дитер Флик прекрасно знает меня по Бундеслиге, так как мы играли там друг против друга. Где бы я ни играл и где бы я ни был, я всегда буду стараться выкладываться на полную", - приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.
Напомним, до возвращения в "Барселону" Ольмо провел 7 лет в системе Ла Масии (с 2007 по 2014 годы).
В текущем сезоне 26-летний испанец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.
Популярное сейчас
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- 3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году
- Драма в компенсированное время. Барселона – Атлетико 1:2. Обзор матча и видео голов
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Комментарии 1