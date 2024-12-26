"У Анчелотти есть место для меня". Третья ракетка мира предлагает свои услуги Реалу

Четырёхкратный обладатель турниров "Большого шлема" и третья ракетка мира Карлос Алькарас пошутил насчёт возможности сыграть за мадридский "Реал", а также рассказал о разговоре с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти.

"Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар", — заявил Карлос.

На прошлой неделе 21-летний испанец посетил матч "Реала" против "Севильи" и получил клубную футболку из рук президента Флорентино Переса.

Новый теннисный сезон-2025 Алькарас начнет на Australian Open, который стартует с 12 января.