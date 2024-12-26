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"У Анчелотти есть место для меня". Третья ракетка мира предлагает свои услуги Реалу
На этой позиции уже есть три претендента
Real Madrid
Четырёхкратный обладатель турниров "Большого шлема" и третья ракетка мира Карлос Алькарас пошутил насчёт возможности сыграть за мадридский "Реал", а также рассказал о разговоре с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти. "Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар", — заявил Карлос. На прошлой неделе 21-летний испанец посетил матч "Реала" против "Севильи" и получил клубную футболку из рук президента Флорентино Переса. Новый теннисный сезон-2025 Алькарас начнет на Australian Open, который стартует с 12 января.
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Источник:Tennis Letter
Опубликовал: Александр Бураков
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 14:21
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