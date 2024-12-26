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"У Анчелотти есть место для меня". Третья ракетка мира предлагает свои услуги Реалу

Испания
Обновлено

На этой позиции уже есть три претендента

"У Анчелотти есть место для меня". Третья ракетка мира предлагает свои услуги Реалу

Real Madrid

Новина українською
Четырёхкратный обладатель турниров "Большого шлема" и третья ракетка мира Карлос Алькарас пошутил насчёт возможности сыграть за мадридский "Реал", а также рассказал о разговоре с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти.

"Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар", — заявил Карлос.

На прошлой неделе 21-летний испанец посетил матч "Реала" против "Севильи" и получил клубную футболку из рук президента Флорентино Переса.

Новый теннисный сезон-2025 Алькарас начнет на Australian Open, который стартует с 12 января.
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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) теннис Карлос Алькарас
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Источник:
Tennis Letter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 14:21
Мбаппа насторожился..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 14:21
Мбаппа насторожился..
Ответить
0
0

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