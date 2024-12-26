Игрок сборной Испании о победе на Евро-2024: Это был уникальный момент. Я не знаю, как его описать

Жизнь Алехандро Гримальдо с прошлого года кардинально изменилась: защитник выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, стал финалистом Лиги Европы и одержал победу на Евро-2024 со сборной Испании. В интервью Relevo 29-летний игрок отметил, что трофей в составе "Фурии Роха" имеет большое значение для него, учитывая то, что ему пришлось довольно долго ждать своего дебюта в национальной команде.

"Это было очень особенным, победа со сборной была моей мечтой. На Евро мы уже достигли этого и, надеюсь, мы сможем попасть на чемпионат мира и бороться за победу, это было бы окончательной мечтой. Это был уникальный момент, я не знаю, как его описать. Для меня это самый особенный титул, несмотря на то, что я не играл там значительной роли. Я всю жизнь боролся, боролся, боролся, потому что я хотел попасть в национальную сборную. Боролся каждый день, чтобы иметь возможность поехать, и когда этот момент настал, мы создали невероятную команду, и это было Евро, и мы выиграли его. Это то, чего ты искал всю свою жизнь, и это все происходит за несколько месяцев", - заявил Алехандро Гримальдо.

Отметим, что в составе сборной Испании Алехандро Гримальдо провел 10 матчей во всех турнирах, где отметился одним ассистом.