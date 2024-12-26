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"Это то, что удивило меня". Капитан Реала поблагодарил главного тренера Атлетико за поддержку
Защитник продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль в одном из недавних интервью рассказал, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поддержал его после полученной травмы колена.
"После того как я получил повреждение, я получил сообщение, которое меня приятно удивило, потому что оно было от Диего Симеоне. Он является человеком, который невероятно любит футбол и которым я восхищаюсь, несмотря на наше соперничество на футбольном поле. Я помню его сообщение, это был особенный момент. Я очень благодарен ему за слова поддержки", — сказал испанец для Mundo Deportivo
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Напомним, что в начале октября Дани Карвахаль получил разрыв передней крестообразной связки колена, после которой крайний защитник выбыл на несколько месяцев.
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