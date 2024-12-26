"Это то, что удивило меня". Капитан Реала поблагодарил главного тренера Атлетико за поддержку

Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль в одном из недавних интервью рассказал, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поддержал его после полученной травмы колена.

"После того как я получил повреждение, я получил сообщение, которое меня приятно удивило, потому что оно было от Диего Симеоне. Он является человеком, который невероятно любит футбол и которым я восхищаюсь, несмотря на наше соперничество на футбольном поле. Я помню его сообщение, это был особенный момент. Я очень благодарен ему за слова поддержки", — сказал испанец для Mundo Deportivo