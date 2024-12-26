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"Это то, что удивило меня". Капитан Реала поблагодарил главного тренера Атлетико за поддержку

Испания

Защитник продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы

"Это то, что удивило меня". Капитан Реала поблагодарил главного тренера Атлетико за поддержку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль в одном из недавних интервью рассказал, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поддержал его после полученной травмы колена.

"После того как я получил повреждение, я получил сообщение, которое меня приятно удивило, потому что оно было от Диего Симеоне. Он является человеком, который невероятно любит футбол и которым я восхищаюсь, несмотря на наше соперничество на футбольном поле. Я помню его сообщение, это был особенный момент. Я очень благодарен ему за слова поддержки", — сказал испанец для Mundo Deportivo

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Напомним, что в начале октября Дани Карвахаль получил разрыв передней крестообразной связки колена, после которой крайний защитник выбыл на несколько месяцев.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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