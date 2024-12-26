Игрок сборной Испании о Ямале: Ламин, с точки зрения таланта, безусловно, является большим образцом

Ламин Ямаль в свои 17 лет является одним из лидеров как в "Барселоне", так и в сборной Испании. Его партнер в составе "Фурии Роха" Алехандро Гримальдо в интервью Relevo отметил, что 17-летний вингер очень сильно его удивил своими способностями, которые он увидел в исполнении тинейджера "сине-гранатовых".

"Ламин, с точки зрения таланта, безусловно, является большим образцом. Он очень особенный игрок, потому что каждый раз, когда он касается мяча, ты думаешь, что что-то происходит. Первые несколько раз, когда я увидел его на тренировке, он меня очень удивил, я сказал: "Как он может быть настолько сильным в таком возрасте?" Но, несмотря на свой возраст, он является одним из лучших игроков в мире", - заявил Гримальдо.

Отметим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 21 матч, где отметился 6 голами и 12 ассистами.