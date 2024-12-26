Агент ключевого игрока Барселоны находится в Манчестере

Агент 26-летнего полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо сейчас находится в Манчестере, где ведет переговоры с английскими клубами, которые заинтересованы в его подписании.

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Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" серьезно заинтересованы в его потенциальном подписании в качестве свободного агента, если каталонскому гранду не удастся зарегистрировать футболиста на вторую половину сезона.

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Ранее сообщалось о том, что "Арсенал" начал переговоры с представителями Дани Ольмо.