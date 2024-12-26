  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агент ключевого игрока Барселоны находится в Манчестере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент ключевого игрока Барселоны находится в Манчестере

Испания

Игрок и его представитель готовы рассмотреть доступные варианты

Агент ключевого игрока Барселоны находится в Манчестере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент 26-летнего полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо сейчас находится в Манчестере, где ведет переговоры с английскими клубами, которые заинтересованы в его подписании.

Читайте такжеДолго не раздумывал. Летний новичок Барселоны вспомнил переговоры с клубом

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" серьезно заинтересованы в его потенциальном подписании в качестве свободного агента, если каталонскому гранду не удастся зарегистрировать футболиста на вторую половину сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее сообщалось о том, что "Арсенал" начал переговоры с представителями Дани Ольмо.

По теме
yellow-arrow
Барселона ищет таланты в Бразилии: на радаре - 17-летний талант Сан-Паулу
yellow-arrow
Игрок сборной Испании о Ямале: Ламин, с точки зрения таланта, безусловно, является большим образцом
yellow-arrow
"Это то, что удивило меня". Капитан Реала поблагодарил главного тренера Атлетико за поддержку
Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootBoom
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Василь з конопель (Амстердам )
26.12.2024 в 16:51
А що вже барсеолохам не треба?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
26.12.2024 в 16:51
А що вже барсеолохам не треба?
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости