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Агент ключевого игрока Барселоны находится в Манчестере
Игрок и его представитель готовы рассмотреть доступные варианты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент 26-летнего полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо сейчас находится в Манчестере, где ведет переговоры с английскими клубами, которые заинтересованы в его подписании.
Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" серьезно заинтересованы в его потенциальном подписании в качестве свободного агента, если каталонскому гранду не удастся зарегистрировать футболиста на вторую половину сезона.
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Ранее сообщалось о том, что "Арсенал" начал переговоры с представителями Дани Ольмо.
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