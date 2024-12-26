Барселона ищет таланты в Бразилии: на радаре - 17-летний талант Сан-Паулу

"Барселона" обратила внимание на 17-летнего левого защитника Николаса Босшардта из "Сан-Паулу". Об этом сообщает издание Football-Еѕраna.

Хотя Босшардт еще не дебютировал за основной состав своего клуба, его талант уже привлек внимание европейских скаутов.

Спортивный директор "Барселоны" Деку, который имеет опыт работы в Бразилии, непосредственно участвует в поиске перспективных игроков. Однако, стоит отметить, что испанцы также следит за многими другими футболистами по всему миру, поэтому окончательное решение по подписанию Босшардта еще не принято.