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Барселона ищет таланты в Бразилии: на радаре - 17-летний талант Сан-Паулу

Испания
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Клуб внимательно следит за игроком ФК Сан-Паулу

Барселона ищет таланты в Бразилии: на радаре - 17-летний талант Сан-Паулу

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"Барселона" обратила внимание на 17-летнего левого защитника Николаса Босшардта из "Сан-Паулу". Об этом сообщает издание Football-Еѕраna.

Хотя Босшардт еще не дебютировал за основной состав своего клуба, его талант уже привлек внимание европейских скаутов.

Спортивный директор "Барселоны" Деку, который имеет опыт работы в Бразилии, непосредственно участвует в поиске перспективных игроков. Однако, стоит отметить, что испанцы также следит за многими другими футболистами по всему миру, поэтому окончательное решение по подписанию Босшардта еще не принято.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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