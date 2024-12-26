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Барселона отозвала последнее предложение о продолжении сотрудничества со своим хавбеком

Испания
Обновлено

В чем дело?

Барселона отозвала последнее предложение о продолжении сотрудничества со своим хавбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" все ближе к тому, чтобы попрощаться со своим полузащитником Френки де Йонгом.

Как сообщает Marca, "Барселона" отозвала свое последнее предложение де Йонгу, поскольку не получила от него никакого ответа. Внутри клуба бытует мнение, что игрок не желает продолжать сотрудничество с каталонцами и готов покинуть команду свободным агентом в 2026 году.

Если де Йонг таки решит покинуть "Барселону", то клубу придется продать его уже этим летом, чтобы получить хоть какие-то средства.

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Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
26.12.2024 в 20:56
Скатертью дорога. Хитрожопое.
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
26.12.2024 в 20:56
Скатертью дорога. Хитрожопое.
Ответить
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
26.12.2024 в 19:51
Палмер замёрз
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
26.12.2024 в 20:56
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 19:40
Гадюшник разбегается
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0
1

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