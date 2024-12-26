Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона отозвала свое последнее предложение о продолжении сотрудничества со своим хавбеком
В чем дело?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" все ближе к тому, чтобы попрощаться со своим полузащитником Френки де Йонгом.
Как сообщает Marca, "Барселона" отозвала свое последнее предложение де Йонгу, поскольку не получила от него никакого ответа. Внутри клуба бытует мнение, что игрок не желает продолжать сотрудничество с каталонцами и готов покинуть команду свободным агентом в 2026 году.
Если де Йонг таки решит покинуть "Барселону", то клубу придется продать его уже этим летом, чтобы получить хоть какие-то средства.
Популярное сейчас
- Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину
- Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
- Реал Мадрид: о проблемах, которые предпочитают не обсуждать
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Комментарии 1